Folker Shlendorf
Awards
Awards and nominations of Folker Shlendorf
About
Filmography
Awards
Cannes Film Festival 1979
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1966
FIPRESCI Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1969
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1967
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Directing in a Miniseries or a Special
Nominee
BAFTA Awards 1985
Best Foreign Language Film
Nominee
Best Foreign Language Film
Nominee
Venice Film Festival 1996
UNICEF Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2000
Blue Angel
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2017
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1990
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1978
Golden Berlin Bear
Nominee
Golden Berlin Bear
Nominee
