Kinoafisha
Persons
Valeriy Todorovskiy
Awards
Awards and nominations of Valeriy Todorovskiy
Moscow International Film Festival 2020
Main Competition
Winner
Best Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2004
Russian Film Clubs Federation Award
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2002
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Grand Prize (Second Prize)
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2007
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2004
Full-Length Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1998
Best Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1994
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1992
Full-Length Film
Nominee
