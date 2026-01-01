Menu
Merwin Mondesir

Date of Birth
21 February 1976
Age
50 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Horror actor, Thriller hero, Comedy actor

Filmography

Genre
Year
Grave Encounters 6.8
Grave Encounters Grave Encounters
Horror 2011, Canada
Watch trailer
Lost Boys: The Tribe 4.5
Lost Boys: The Tribe Lost Boys: The Tribe
Comedy, Horror, Thriller 2008, USA / Canada
Godsend 5.7
Godsend Godsend
Drama, Thriller, Horror, Fairy Tale 2004, USA
Bones 4.3
Bones Bones
Horror, Crime 2001, USA
