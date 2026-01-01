Menu
Merwin Mondesir
Merwin Mondesir
Date of Birth
21 February 1976
Age
50 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Horror actor, Thriller hero, Comedy actor
Popular Films
6.8
Grave Encounters
(2011)
5.7
Godsend
(2004)
4.5
Lost Boys: The Tribe
(2008)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Fairy Tale
Horror
Thriller
Year
All
2011
2008
2004
2001
All
4
Films
4
Actor
4
6.8
Grave Encounters
Grave Encounters
Horror
2011, Canada
Watch trailer
4.5
Lost Boys: The Tribe
Lost Boys: The Tribe
Comedy, Horror, Thriller
2008, USA / Canada
5.7
Godsend
Godsend
Drama, Thriller, Horror, Fairy Tale
2004, USA
4.3
Bones
Bones
Horror, Crime
2001, USA
