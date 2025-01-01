Menu
Tadanobu Asano
Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Winner
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Venice Film Festival 2003
Best Actor
Winner
Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Moscow International Film Festival 2014
Best Actor
Winner
