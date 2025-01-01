Menu
Awards and nominations of Andreas Dresen

Andreas Dresen
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Un Certain Regard Award
Winner
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Un Certain Regard - Jury Coup de Coeur
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2022 Berlin International Film Festival 2022
Guild Film Prize
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2002 Berlin International Film Festival 2002
Jury Grand Prix
Winner
Prize of the Guild of German Art House Cinemas
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2024 Berlin International Film Festival 2024
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1999 Berlin International Film Festival 1999
Golden Berlin Bear
Nominee
