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Kinoafisha Persons Boris Khlebnikov Awards

Awards and nominations of Boris Khlebnikov

Boris Khlebnikov
Awards and nominations of Boris Khlebnikov
Venice Film Festival 2006 Venice Film Festival 2006
Best Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2017 Sochi Open Russian Film Festival 2017
Full-Length Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2006 Sochi Open Russian Film Festival 2006
Best Direction
Winner
Full-Length Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2003 Moscow International Film Festival 2003
Special Jury Prize
Winner
Golden St. George
Nominee
Window to Europe 2017 Window to Europe 2017
Golden Shallop - Audience Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2013 Berlin International Film Festival 2013
Golden Berlin Bear
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2012 Sochi Open Russian Film Festival 2012
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2009 Sochi Open Russian Film Festival 2009
Full-Length Film
Nominee
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