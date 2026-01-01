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Kinoafisha
Persons
Boris Khlebnikov
Awards
Awards and nominations of Boris Khlebnikov
Boris Khlebnikov
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Awards
Awards and nominations of Boris Khlebnikov
Venice Film Festival 2006
Best Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2017
Full-Length Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2006
Best Direction
Winner
Full-Length Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2003
Special Jury Prize
Winner
Golden St. George
Nominee
Window to Europe 2017
Golden Shallop - Audience Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2013
Golden Berlin Bear
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2012
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2009
Full-Length Film
Nominee
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