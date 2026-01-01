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Eddie Kaye Thomas
Eddie Kaye Thomas
Kinoafisha
Persons
Eddie Kaye Thomas
Eddie Kaye Thomas
Eddie Kaye Thomas
Date of Birth
31 October 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actor, Writer
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Thriller hero
Popular Films
7.7
How to Make It in America
(2010)
7.3
American Pie
(1999)
7.3
American Pie 2
(2001)
Filmography
The Beauty
Crime, Sci-Fi
2026, USA
5.2
Junction
Junction
Thriller
2024, USA
7.1
Scorpion
Drama, Action, Thriller
2014, USA
6
Inside Amy Schumer
Comedy, Reality-TV
2013, USA
5.1
Petunia
Petunia
Drama, Comedy
2013, USA
7.1
American Reunion
American Reunion
Comedy
2012, USA
Watch trailer
5.6
Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden
Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden
Action, Thriller
2012, USA
Watch trailer
7.7
How to Make It in America
Drama, Comedy
2010, USA
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