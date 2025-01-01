Menu
Gregory Hines
Awards
Awards and nominations of Gregory Hines
Gregory Hines
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Individual Achievement - Special Class
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2002
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
