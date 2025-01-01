Menu
Kinoafisha Persons Gregory Hines Awards

Gregory Hines
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Individual Achievement - Special Class
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2002 Screen Actors Guild Awards 2002
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
