Kinoafisha Persons Paul Feig Awards

Awards and nominations of Paul Feig

Paul Feig
Awards and nominations of Paul Feig
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Television Movie
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
