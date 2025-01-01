Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Paul Feig
Awards
Awards and nominations of Paul Feig
Paul Feig
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Paul Feig
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Television Movie
Nominee
Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree