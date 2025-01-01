Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Nicole Garcia Awards

Awards and nominations of Nicole Garcia

Nicole Garcia
Awards and nominations of Nicole Garcia
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2006 Cannes Film Festival 2006
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002 Cannes Film Festival 2002
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1986 Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Venice Film Festival 2020 Venice Film Festival 2020
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1998 Venice Film Festival 1998
Golden Lion
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more