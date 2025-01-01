Menu
Nicole Garcia
Awards
Awards and nominations of Nicole Garcia
Nicole Garcia
Awards and nominations of Nicole Garcia
Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2006
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Venice Film Festival 2020
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1998
Golden Lion
Nominee
