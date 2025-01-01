Menu
Kinoafisha Persons Leslie Jones Awards

Leslie Jones
Awards and nominations of Leslie Jones
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2021 MTV Movie + TV Awards 2021
Best Comedic Performance
Winner
