Lili Taylor
Awards
Awards and nominations of Lili Taylor
Lili Taylor
Awards
Awards and nominations of Lili Taylor
Golden Globes, USA 1994
Special Award
Winner
Special Award
Winner
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Venice Film Festival 1993
Special Volpi Cup
Winner
Special Volpi Cup
Winner
Razzie Awards 2000
Worst Screen Ensemble
Nominee
Worst Screen Ensemble
Nominee
Sundance Film Festival 1996
Special Jury Prize
Winner
Screen Actors Guild Awards 2004
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
