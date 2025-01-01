Menu
Sergei Bondarchuk
Awards and nominations of Sergei Bondarchuk
Sergei Bondarchuk
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Sergei Bondarchuk
Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1975
Palme d'Or
Nominee
Moscow International Film Festival 1995
Honorary Prize
Winner
Moscow International Film Festival 1965
Grand Prix
Winner
Moscow International Film Festival 1959
Grand Prix
Winner
