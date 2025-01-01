Menu
Kinoafisha Persons Sergei Bondarchuk Awards

Awards and nominations of Sergei Bondarchuk

Sergei Bondarchuk
Cannes Film Festival 1986 Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1975 Cannes Film Festival 1975
Palme d'Or
Nominee
Moscow International Film Festival 1995 Moscow International Film Festival 1995
Honorary Prize
Winner
Moscow International Film Festival 1965 Moscow International Film Festival 1965
Grand Prix
Winner
Moscow International Film Festival 1959 Moscow International Film Festival 1959
Grand Prix
Winner
