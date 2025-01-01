Menu
Kinoafisha Persons Donald Glover Awards

Donald Glover
Golden Globes, USA 2017 Golden Globes, USA 2017
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2025 Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017 MTV Movie + TV Awards 2017
Best Performance in a Show
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
