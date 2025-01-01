Menu
Awards and nominations of Lee Pace

Lee Pace
Golden Globes, USA 2008 Golden Globes, USA 2008
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2004 Golden Globes, USA 2004
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Berlin International Film Festival 2007 Berlin International Film Festival 2007
Outstanding Artistic Contribution
Winner
Outstanding Artistic Contribution
Winner
