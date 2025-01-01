Меню
Ли Пейс
Награды
Награды и номинации Ли Пейса
Lee Pace
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ли Пейса
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Берлинале 2007
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Выдающийся художественный вклад
Победитель
