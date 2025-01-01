Menu
Thomas Vinterberg
Awards and nominations of Thomas Vinterberg
Thomas Vinterberg
Academy Awards, USA 2021
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2012
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1998
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2021
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Director
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2000
Best Film Not in the English Language
Nominee
Moscow International Film Festival 2005
Best Director
Winner
Golden St. George
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 1998
Estonian Film Critics Award
Winner
Berlin International Film Festival 2016
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2010
Golden Berlin Bear
Nominee
