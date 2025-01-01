Menu
Awards and nominations of Emmanuelle Béart

Emmanuelle Béart
Venice Film Festival 1992 Venice Film Festival 1992
Best Actress
Winner
Moscow International Film Festival 2010 Moscow International Film Festival 2010
Stanislavsky Prize
Winner
Berlin International Film Festival 2002 Berlin International Film Festival 2002
Outstanding Artistic Achievement
Winner
Outstanding Artistic Achievement
Winner
Moscow International Film Festival 1995 Moscow International Film Festival 1995
Best Actress
Winner
