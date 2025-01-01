Menu
Emmanuelle Béart
Awards
About
Filmography
Venice Film Festival 1992
Best Actress
Winner
Moscow International Film Festival 2010
Stanislavsky Prize
Winner
Berlin International Film Festival 2002
Outstanding Artistic Achievement
Winner
Outstanding Artistic Achievement
Winner
Moscow International Film Festival 1995
Best Actress
Winner
