Эммануэль Беар
Награды
Награды и номинации Эммануэль Беар
Emmanuelle Béart
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Эммануэль Беар
Венецианский кинофестиваль 1992
Best Actress
Победитель
ММКФ 2010
Верю. Константин Станиславский
Победитель
Берлинале 2002
Выдающиеся художественные достижения
Победитель
Выдающиеся художественные достижения
Победитель
ММКФ 1995
Лучшая актриса
Победитель
