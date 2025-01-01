Menu
Anna Melikian
Awards
Awards and nominations of Anna Melikian
Anna Melikian
Sundance Film Festival 2008
World Cinema - Dramatic
Winner
World Cinema - Dramatic
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2015
Prize of the Guild of Russian Film Producers
Winner
Full-Length Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2014
Best Direction
Winner
Grand Prize of the Festival
Nominee
Berlin International Film Festival 2008
Panorama
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2020
Best Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2007
Full-Length Film
Nominee
