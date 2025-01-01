Menu
Ian McShane
Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Golden Globes, USA 2011 Golden Globes, USA 2011
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007 Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006 Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
