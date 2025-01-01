Menu
Ian McShane
Awards
Awards and nominations of Ian McShane
Ian McShane
Awards and nominations of Ian McShane
Golden Globes, USA 2005
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Golden Globes, USA 2011
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Television Movie
Nominee
Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
