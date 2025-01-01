Menu
Awards and nominations of Nicolas Winding Refn

Nicolas Winding Refn
Awards and nominations of Nicolas Winding Refn
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or
Nominee
 Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Best Director
Nominee
Venice Film Festival 1999 Venice Film Festival 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Nominee
Sundance Film Festival 2009 Sundance Film Festival 2009
World Cinema - Dramatic
Nominee
Sochi International Film Festival 2003 Sochi International Film Festival 2003
Golden Rose
Nominee
