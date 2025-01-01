Menu
Kinoafisha Persons Michel Hazanavicius Awards

Michel Hazanavicius
Academy Awards, USA 2012 Academy Awards, USA 2012
Best Achievement in Directing
Winner
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Achievement in Film Editing
Nominee
 Best Achievement in Film Editing
Nominee
Cannes Film Festival 2024 Cannes Film Festival 2024
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2017 Cannes Film Festival 2017
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014 Cannes Film Festival 2014
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2012 Golden Globes, USA 2012
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Director
Winner
Best Editing
Nominee
 Best Editing
Nominee
