Michel Hazanavicius
Awards
Awards and nominations of Michel Hazanavicius
Michel Hazanavicius
Academy Awards, USA 2012
Academy Awards, USA 2012
Best Achievement in Directing
Winner
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2024
Nominee
Best Achievement in Film Editing
Nominee
Cannes Film Festival 2024
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2017
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2012
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2012
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Director
Winner
BAFTA Awards 2012
Nominee
Best Editing
Nominee
