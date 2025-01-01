Меню
Персоны
Мишель Хазанавичус
Награды
Награды и номинации Мишель Хазанавичус
Michel Hazanavicius
О персоне
Фильмография
Оскар 2012
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2012
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Best Director
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
