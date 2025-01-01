Lily Collins

Menu
Golden Globes, USA 2021
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2017
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2022
Best Kiss
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2021
Best Kiss
Nominee
Best Kiss
Nominee
Best Duo
Nominee
Best Duo
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2013
Summer's Biggest Teen Bad A**
Nominee
