Kinoafisha Persons Lily Collins Awards

Awards and nominations of Lily Collins

Lily Collins
Golden Globes, USA 2021 Golden Globes, USA 2021
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2017 Golden Globes, USA 2017
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2022 MTV Movie + TV Awards 2022
Best Kiss
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2021 MTV Movie + TV Awards 2021
Best Kiss
Nominee
 Best Kiss
Nominee
 Best Duo
Nominee
 Best Duo
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2013 MTV Movie + TV Awards 2013
Summer's Biggest Teen Bad A**
Nominee
