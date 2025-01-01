Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Лили Коллинз Награды

Награды и номинации Лили Коллинз

Lily Collins
Награды и номинации Лили Коллинз
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший экранный дуэт
Номинант
 Лучший экранный дуэт
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Summer's Biggest Teen Bad A**
Номинант
2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет?
В «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа — и они куда страшнее, чем можно было представить
Франшиза трещит по швам: 5 глупых моментов в «Терминаторе», которые уничтожили его логику
Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»
У «Войны миров Z» уже давно есть официальное продолжение: без красавчика-Питта, но с войной зомби против вампиров
Вдохновлен «Москва слезам не верит»: в 2020-м этот детектив зрители назвали «главным кинособытием» – понятно, откуда рейтинг 8.1
Хруст льда снаружи, треск пламени внутри: 5 роскошных скандинавских фильмов с рейтингом 7.5+ – о концовке №1 зрители спорят 13 лет
3 сезон «Поднятия уровня» отложили в долгий ящик из-за «Человека-бензопилы»: хотите продолжение истории Сон Джин-Ву – готовьтесь платить
Ремейк подкрался незаметно: Женей Лукашиным в новой версии «Иронии судьбы» станет звезда «Слова пацана» (первые фото)
«Не заметила, как меня захватило»: этому детективу со звездой «Невского» не зря поставили 8.1 – 16 серий увлекают не только видами Петербурга
За что Пальто отправили в колонию в финале «Слова пацана»? Статья серьезная, но надолго в тюрьме он не задержится
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше