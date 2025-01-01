Меню
Персоны
Лили Коллинз
Награды
Награды и номинации Лили Коллинз
Lily Collins
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Лили Коллинз
Золотой глобус 2021
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший экранный дуэт
Номинант
Лучший экранный дуэт
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Summer's Biggest Teen Bad A**
Номинант
