Nora Ephron
Awards
Awards and nominations of Nora Ephron
Nora Ephron
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Nora Ephron
Academy Awards, USA 1994
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1990
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1984
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1990
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 1990
Best Screenplay (Original)
Winner
BAFTA Awards 1994
Best Screenplay (Original)
Nominee
Razzie Awards 2006
Worst Director
Nominee
Worst Screenplay
Nominee
