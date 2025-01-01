Menu
Nora Ephron
Awards and nominations of Nora Ephron
Academy Awards, USA 1994 Academy Awards, USA 1994
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1990 Academy Awards, USA 1990
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1984 Academy Awards, USA 1984
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1990 Golden Globes, USA 1990
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 1990 BAFTA Awards 1990
Best Screenplay (Original)
Winner
BAFTA Awards 1994 BAFTA Awards 1994
Best Screenplay (Original)
Nominee
Razzie Awards 2006 Razzie Awards 2006
Worst Director
Nominee
 Worst Screenplay
Nominee
