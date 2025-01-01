Menu
Tony Scott
Awards and nominations of Tony Scott
Tony Scott
Awards and nominations of Tony Scott
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Nonfiction Special
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Miniseries
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
BAFTA Awards 1995
Michael Balcon Award
Winner
