Kinoafisha Persons Tony Scott Awards

Awards and nominations of Tony Scott

Tony Scott
Awards and nominations of Tony Scott
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Nonfiction Special
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Miniseries
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
BAFTA Awards 1995 BAFTA Awards 1995
Michael Balcon Award
Winner
