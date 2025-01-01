Menu
David Cross
Awards
Awards and nominations of David Cross
David Cross
About
Filmography
Awards
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
