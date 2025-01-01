Menu
Awards and nominations of Hayao Miyazaki
Academy Awards, USA 2024
Best Animated Feature Film
Winner
Academy Awards, USA 2015
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 2003
Best Animated Feature Film
Winner
Academy Awards, USA 2014
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2006
Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2024
Best Animated Feature Film
Winner
BAFTA Awards 2004
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2008
Mimmo Rotella Foundation Award
Winner
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2005
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 2013
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2004
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2002
Golden Berlin Bear
Winner
Toronto International Film Festival 2023
Best Film
Nominee
