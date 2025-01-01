Меню
Персоны
Хаяо Миядзаки
Награды
Hayao Miyazaki
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
События
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Хаяо Миядзаки
Оскар 2024
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2015
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 2003
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2014
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2006
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2024
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Победитель
Mimmo Rotella Foundation Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2013
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2002
Золотой берлинский медведь
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2023
Лучший фильм
Номинант
