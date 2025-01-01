«Мечту Эшрефа» смотрят не только в Турции, но и во всем мире: 5 самых громких турецких сериалов в 2025 году

Вместо Доа теперь Чимен, а Омер связался с мафией: что ждет «Клюквенный щербет» в 114 серии

В одном фанаты «Игры престолов» сошлись без споров и баталий: выбрали самого худшего персонажа за все 8 сезонов

Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре

Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили

Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?

«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником