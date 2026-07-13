Also known as

Black Moon Rising, Black Moon, Luna negra, Sans issue, Black Rider, El día de la luna negra, Fantasztikus prototípus, Fekete hold, Grande Assalto, Il giorno della luna nera, Kara Ay, Lua Negra: O Super Carro, Luna neagra, O Erro Fatal, O kinoumenos keravnos, Operasjon Black Moon, Sasfészek, Væk på 10 sekunder, Wschód czarnego księżyca, Ο κινούμενος κεραυνός, Восход «Чёрной луны», Изгревът на черната луна, Излазак црног месеца, ブラックライダー, Възходът на черната луна, Felkel a Fekete Hold, 神探霹雳车, 黑月亮升起

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