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Poster of Black Moon Rising
5.5
Black Moon Rising - Trailer
Kinoafisha Films Black Moon Rising
5.5

Black Moon Rising

, 1986
Black Moon Rising
USA / Action, Crime, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Black Moon Rising
5.5
Black Moon Rising - Trailer
Black Moon Rising  Trailer

Synopsis

An FBI free-lancer stashes a stolen Las Vegas-crime tape in a high-tech car stolen by someone else.

Cast

Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
Quint
Linda Hamilton
Linda Hamilton
Nina
Robert Vaughn
Ryland
Richard Jaeckel
Earl Windom
Lee Ving
Ringer
Bubba Smith
Johnson
Dan Shor
Billy Lyons
William Sanderson
Tyke Thayden
Keenan Wynn
Iron John
Richard Angarola
Don Keith Opper
William Marquez
Director Harley Cokeliss
Writer John Carpenter, Desmond Nakano, William Gray
Composer Lalo Schifrin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1986
World premiere 10 January 1986
Release date
14 March 1986 Denmark 15
19 March 1986 France
20 March 1986 Germany 16
25 March 1986 Great Britain 18
27 November 1986 Norway 15
31 January 1986 Sweden 15
10 January 1986 USA R
3 July 1989 USSR
Worldwide Gross $6,637,565
Production New World Pictures, Sequoia Productions (II)
Also known as
Black Moon Rising, Black Moon, Luna negra, Sans issue, Black Rider, El día de la luna negra, Fantasztikus prototípus, Fekete hold, Grande Assalto, Il giorno della luna nera, Kara Ay, Lua Negra: O Super Carro, Luna neagra, O Erro Fatal, O kinoumenos keravnos, Operasjon Black Moon, Sasfészek, Væk på 10 sekunder, Wschód czarnego księżyca, Ο κινούμενος κεραυνός, Восход «Чёрной луны», Изгревът на черната луна, Излазак црног месеца, ブラックライダー, Възходът на черната луна, Felkel a Fekete Hold, 神探霹雳车, 黑月亮升起

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.5 IMDb

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Black Moon Rising - Trailer
Black Moon Rising Trailer
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