История, которая начинается с угона сверхмощного автомобиля с реактивным двигателем — «Черная луна», становится еще более запутанной, когда к разборкам между «специалистами» по незаконной транспортировке, гангстерами и агентами правительственных спецслужб подключается расследование, проводимое ФБР.
ПроизводствоNew World Pictures, Sequoia Productions (II)
Другие названия
Black Moon Rising, Black Moon, Luna negra, Sans issue, Black Rider, El día de la luna negra, Fantasztikus prototípus, Fekete hold, Grande Assalto, Il giorno della luna nera, Kara Ay, Lua Negra: O Super Carro, Luna neagra, O Erro Fatal, O kinoumenos keravnos, Operasjon Black Moon, Sasfészek, Væk på 10 sekunder, Wschód czarnego księżyca, Ο κινούμενος κεραυνός, Восход «Чёрной луны», Изгревът на черната луна, Излазак црног месеца, ブラックライダー, Възходът на черната луна, Felkel a Fekete Hold, 神探霹雳车, 黑月亮升起