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Постер фильма Восход «Чёрной луны»
5.5
Восход «Чёрной луны» - Трейлер
Киноафиша Фильмы Восход «Чёрной луны»
5.5

Восход «Чёрной луны»

, 1986
Black Moon Rising
США / боевик, криминал, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Восход «Чёрной луны»
5.5
Восход «Чёрной луны» - Трейлер
Восход «Чёрной луны»  Трейлер

О фильме

История, которая начинается с угона сверхмощного автомобиля с реактивным двигателем — «Черная луна», становится еще более запутанной, когда к разборкам между «специалистами» по незаконной транспортировке, гангстерами и агентами правительственных спецслужб подключается расследование, проводимое ФБР.

В ролях

Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Quint
Линда Хэмилтон
Линда Хэмилтон
Nina
Роберт Вон
Ryland
Ричард Джэкел
Earl Windom
Ли Винг
Ringer
Бубба Смит
Johnson
Дэн Шор
Billy Lyons
Уильям Сэндерсон
Tyke Thayden
Кинен Уинн
Iron John
Ричард Ангарола
Дон Кит Оппер
Уильям Маркес
Режиссер Харли Коклисс
Сценарист Джон Карпентер, Десмонд Накано, William Gray
Композитор Лало Шифрин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 10 января 1986
Дата выхода
25 марта 1986 Великобритания 18
20 марта 1986 Германия 16
14 марта 1986 Дания 15
27 ноября 1986 Норвегия 15
3 июля 1989 СССР
10 января 1986 США R
19 марта 1986 Франция
31 января 1986 Швеция 15

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Сборы в мире $6 637 565
Производство New World Pictures, Sequoia Productions (II)
Другие названия
Black Moon Rising, Black Moon, Luna negra, Sans issue, Black Rider, El día de la luna negra, Fantasztikus prototípus, Fekete hold, Grande Assalto, Il giorno della luna nera, Kara Ay, Lua Negra: O Super Carro, Luna neagra, O Erro Fatal, O kinoumenos keravnos, Operasjon Black Moon, Sasfészek, Væk på 10 sekunder, Wschód czarnego księżyca, Ο κινούμενος κεραυνός, Восход «Чёрной луны», Изгревът на черната луна, Излазак црног месеца, ブラックライダー, Възходът на черната луна, Felkel a Fekete Hold, 神探霹雳车, 黑月亮升起

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb

Трейлеры фильма

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Восход «Чёрной луны» - Трейлер
Восход «Чёрной луны» Трейлер
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