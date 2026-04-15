ProductionThe Film House, Australian Film Commission, Film Victoria
Also known as
The Chant of Jimmie Blacksmith, Die Ballade von Jimmie Blacksmith, Jimmie Blacksmith, Jimmie Blacksmith - svart i de vitas land, Jimmie Blacksmith dala, Jimmie Blacksmith driven till vanvett, La Complainte de Jimmie Blacksmith, La Complainte de Jimmy Blacksmith, Misos kai aima, O Cântico de Jimmie Blacksmith, O Canto de Jimmie Blacksmith, Pieśń Jimmiego Blacksmitha, Pjesan Jimmieja Blacksmitha, Slik drepte de Jimmie Blacksmith, Śpiew Jimmiego Kowala, Песнь Джимми Блэксмита