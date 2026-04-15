Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Chant of Jimmie Blacksmith
7.3
The Chant of Jimmie Blacksmith - Trailer
Kinoafisha Films The Chant of Jimmie Blacksmith
7.3

The Chant of Jimmie Blacksmith

, 1978
The Chant of Jimmie Blacksmith
Australia / Biography, Crime, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Chant of Jimmie Blacksmith
7.3
The Chant of Jimmie Blacksmith - Trailer
The Chant of Jimmie Blacksmith  Trailer

Synopsis

The true story of a part Aboriginal man who finds the pressure of adapting to white culture intolerable, and as a result snaps in a violent and horrific manner.

Cast

Tommy Lewis
Jimmie Blacksmith
Ray Barrett
Farrell
Jack Thompson
Jack Thompson
Rev. Neville
Angela Punch McGregor
Gilda Marshall
Peter Carroll
McCready
Elizabeth Alexander
Petra Graf
Tim Robertson
Jack Charles
Bryan Brown
Bryan Brown
Robyn Nevin
Michael Carman
Lauren Hutton
Lauren Hutton
Director Fred Schepisi
Writer Thomas Keneally, Fred Schepisi
Composer Bruce Smeaton
Cast and Crew

Film details

Country Australia
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1978
World premiere 21 June 1978
Release date
21 June 1978 Australia
21 June 1978 Canada 18A
3 September 1980 USA
Budget 1,280,000 AUD
Production The Film House, Australian Film Commission, Film Victoria
Also known as
The Chant of Jimmie Blacksmith, Die Ballade von Jimmie Blacksmith, Jimmie Blacksmith, Jimmie Blacksmith - svart i de vitas land, Jimmie Blacksmith dala, Jimmie Blacksmith driven till vanvett, La Complainte de Jimmie Blacksmith, La Complainte de Jimmy Blacksmith, Misos kai aima, O Cântico de Jimmie Blacksmith, O Canto de Jimmie Blacksmith, Pieśń Jimmiego Blacksmitha, Pjesan Jimmieja Blacksmitha, Slik drepte de Jimmie Blacksmith, Śpiew Jimmiego Kowala, Песнь Джимми Блэксмита

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Updated 15 April 2026

Film Trailers

All trailers
The Chant of Jimmie Blacksmith - Trailer
The Chant of Jimmie Blacksmith Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

McCready You can't say we haven't given you anything. We've introduced you to alcohol, religion.
Jimmie Blacksmith Religion.
McCready Influenza, measles, syphilis. School.
Jimmie Blacksmith School.
McCready A whole host of improvements.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more