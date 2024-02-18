[first lines]

Voice of Artifact #26 As far back as I can go, there has never been a night so deep and opaque. Here, it is the only possible reality. The beginning and the end. I journeyed so long in my mind but it was so dark in this foreign place that I lost myself in my dreams, becoming one with these walls. Cut off from the land of my birth as if I were dead. There are thousands of us in this night. We all bear the same scars. Uprooted. Ripped out. The spoils of massive plundering. Today, it's me they have chosen like their finest and most legitimate victim! They have named me 26. Not 24. Not 25. Not 30. Just 26.