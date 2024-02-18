Menu
Russian
Dahomey 18+
Synopsis

November 2021. 26 royal treasures of the Kingdom of Dahomey are about to leave Paris to return to their country of origin, the present-day Republic of Benin. Along with thousands of others, these artefacts were plundered by French colonial troops in 1892. But what attitude to adopt to these ancestors’ homecoming in a country that had to forge ahead in their absence? The debate rages among students at the University of Abomey-Calavi.
Country Benin / France / Senegal
Runtime 1 hour 8 minutes
Production year 2024
Online premiere 13 December 2024
World premiere 18 February 2024
Release date
23 January 2025 Australia G
26 September 2024 Croatia
28 November 2024 Czechia
13 December 2024 Finland
11 September 2024 France
24 October 2024 Germany 0
25 October 2024 Great Britain PG
24 October 2024 Greece
25 October 2024 Ireland G
7 November 2024 Italy
19 October 2024 Latvia N12
29 November 2024 Lithuania N-13
5 December 2024 Netherlands AL
25 October 2024 Poland
13 December 2024 Spain
17 January 2025 Taiwan
7 November 2024 Ukraine
Worldwide Gross $593,052
Production Les Films du Bal, Fanta Sy, Arte France Cinéma
Also known as
Dahomey, Дагомея, Dahomej, Dahomejas karaliste, Dahomey - Kik vagyunk?, Δαχομέη, 達荷美：祖靈回家
Director
Mati Diop
Mati Diop
Cast
Gildas Adannou
Habib Ahandessi
Joséa Guedje
6.6
10 votes
6.7 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
[first lines]
Voice of Artifact #26 As far back as I can go, there has never been a night so deep and opaque. Here, it is the only possible reality. The beginning and the end. I journeyed so long in my mind but it was so dark in this foreign place that I lost myself in my dreams, becoming one with these walls. Cut off from the land of my birth as if I were dead. There are thousands of us in this night. We all bear the same scars. Uprooted. Ripped out. The spoils of massive plundering. Today, it's me they have chosen like their finest and most legitimate victim! They have named me 26. Not 24. Not 25. Not 30. Just 26.
