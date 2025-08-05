Menu
Freakier Friday

Freakier Friday

Freaky Friday 2
Tickets from 440 ₽
Going 35
Not going 1

Synopsis

Years after Tess and Anna endured an identity crisis, Anna now has a daughter of her own and a soon-to-be stepdaughter. As they navigate the myriad challenges that come when two families merge, Tess and Anna discover lightning might indeed strike twice.

Freakier Friday - trailer
Freakier Friday  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2025
World premiere 5 August 2025
Release date
14 August 2025 Russia
7 August 2025 Argentina ATP
7 August 2025 Australia PG
6 August 2025 Belgium
7 August 2025 Brazil
8 August 2025 Bulgaria
7 August 2025 Chile TE+7
7 August 2025 Colombia
7 August 2025 Croatia o.A.
7 August 2025 Czechia
8 August 2025 Estonia
8 August 2025 Finland
6 August 2025 France
7 August 2025 Georgia PG
7 August 2025 Germany
8 August 2025 Great Britain PG
7 August 2025 Greece
7 August 2025 Guatemala
7 August 2025 Hong Kong
7 August 2025 Hungary 12
7 August 2025 Iceland Unrated
6 August 2025 Indonesia
8 August 2025 Ireland PG
8 August 2025 Israel
6 August 2025 Italy
5 September 2025 Japan
7 August 2025 Kazakhstan 16+
7 August 2025 Kyrgyzstan 12+
8 August 2025 Latvia 12+
8 August 2025 Lithuania N
28 August 2025 Macao B
7 August 2025 Malaysia
7 August 2025 Mexico
7 August 2025 Moldova AG
7 August 2025 Montenegro o.A.
7 August 2025 Netherlands 6
7 August 2025 Peru
6 August 2025 Philippines PG
8 August 2025 Poland
7 August 2025 Puerto Rico
28 August 2025 Qatar
8 August 2025 Romania
7 August 2025 Serbia o.A.
7 August 2025 Singapore PG
7 August 2025 Slovakia 12
8 August 2025 South Africa 13
27 August 2025 South Korea
8 August 2025 Spain
8 August 2025 Sweden 7
7 August 2025 Switzerland
21 August 2025 Taiwan, Province of China
7 August 2025 Thailand
8 August 2025 Turkey
7 August 2025 UAE 18TC
8 August 2025 USA
7 August 2025 Ukraine
7 August 2025 Uzbekistan
8 August 2025 Viet Nam
Budget $42,000,000
Worldwide Gross $150,871,730
Production Walt Disney Pictures, Gunn Films, Burr! Productions
Also known as
Freakier Friday, Otro viernes de locos, Чумовая пятница 2, Daha Çılgın Cuma, Freaky Friday 2, Freaky Friday 2: Encore dans la peau de ma mère, Keistesnis penktadienis, Már megint nem férek a bőrödbe, Mezi námi děvčaty 2, Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái, Perjantai on pahin 2, Ponte en mi lugar de nuevo, Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, Rajum reede, Šašaviji petak, Shishi Hafookh Yoter, Um Dia Ainda Mais Doido, Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, Un vendredi encore plus dingue, Zakręcony piątek 2, Уврнути петак 2, Ще одна шалена п'ятниця, फ़्रीकीअर फ़्राइडे, シャッフル・フライデー, 衰鬼媽咪2, 辣媽辣妹2
Director
Nisha Ganatra
Nisha Ganatra
Cast
Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis
Lindsay Lohan
Lindsay Lohan
Mark Harmon
Mark Harmon
Chad Michael Murray
Chad Michael Murray
Stephen Tobolowsky
Stephen Tobolowsky
Cast and Crew

Film rating

7.3
23 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking 1347 In the Family genre 146 In the Comedy genre 305 In the Fantasy genre 93 In films of USA 832
Kinokvartal na Varshavskoy
19:00 from 440 ₽
Film Reviews
User 29 August 2025, 22:22
Фильм классный, сохранили атмосферу 2003 года 😊
Film Trailers
Freakier Friday - trailer
Freakier Friday Trailer
Freakier Friday - teaser-trailer
Freakier Friday Teaser-trailer
Stills

«Freakier Friday» now playing

Kinokvartal na Varshavskoy
Varshavskaya
2D
19:00 from 440 ₽
