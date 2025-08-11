Country
USA
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2025
Online premiere
1 September 2025
World premiere
11 August 2025
Release date
|21 August 2025
|Russia
|
|
|21 August 2025
|Argentina
|
|+16
|14 August 2025
|Australia
|
|MA 15+
|13 August 2025
|Belgium
|
|
|21 August 2025
|Brazil
|
|
|15 August 2025
|Bulgaria
|
|
|15 August 2025
|Canada
|
|14A
|21 August 2025
|Chile
|
|14
|21 August 2025
|Colombia
|
|
|21 August 2025
|Croatia
|
|ab 15 J.
|21 August 2025
|Czechia
|
|
|21 August 2025
|Dominican Republic
|
|
|15 August 2025
|Estonia
|
|
|15 August 2025
|Finland
|
|
|13 August 2025
|France
|
|16
|14 August 2025
|Georgia
|
|R
|14 August 2025
|Germany
|
|16
|15 August 2025
|Great Britain
|
|
|21 August 2025
|Guatemala
|
|
|14 August 2025
|Hong Kong
|
|
|21 August 2025
|Hungary
|
|16
|14 August 2025
|Iceland
|
|16 year age limit
|15 August 2025
|India
|
|
|13 August 2025
|Indonesia
|
|
|15 August 2025
|Ireland
|
|15A
|14 August 2025
|Israel
|
|
|14 August 2025
|Italy
|
|
|24 October 2025
|Japan
|
|
|14 August 2025
|Kazakhstan
|
|18+
|14 August 2025
|Kyrgyzstan
|
|16+
|15 August 2025
|Latvia
|
|16+
|22 August 2025
|Lithuania
|
|N
|14 August 2025
|Macao
|
|C
|14 August 2025
|Malaysia
|
|
|21 August 2025
|Mexico
|
|C
|14 August 2025
|Moldova
|
|N 16
|21 August 2025
|Montenegro
|
|o.A.
|14 August 2025
|Netherlands
|
|16
|15 August 2025
|Pakistan
|
|
|21 August 2025
|Peru
|
|
|13 August 2025
|Philippines
|
|
|15 August 2025
|Poland
|
|
|14 August 2025
|Puerto Rico
|
|R
|14 August 2025
|Qatar
|
|
|15 August 2025
|Romania
|
|
|21 August 2025
|Serbia
|
|o.A.
|14 August 2025
|Singapore
|
|
|21 August 2025
|Slovakia
|
|15
|15 August 2025
|South Africa
|
|
|27 August 2025
|South Korea
|
|
|14 August 2025
|Spain
|
|16
|15 August 2025
|Sweden
|
|15
|21 August 2025
|Switzerland
|
|16
|21 August 2025
|Thailand
|
|
|15 August 2025
|Turkey
|
|16+
|14 August 2025
|UAE
|
|18TC
|15 August 2025
|USA
|
|R
|14 August 2025
|Ukraine
|
|
|14 August 2025
|Uzbekistan
|
|
|15 August 2025
|Viet Nam
|
|
Budget
$25,000,000
Worldwide Gross
$39,306,003
Production
Universal Pictures, 87North, Eighty Two Films
Also known as
Nobody 2, Nadie 2, Никто 2, Anônimo 2, Eikeegi 2, Io sono nessuno 2, Kẻ Vô Danh 2, Moins-Que-Rien 2, Neviens 2, Niekas 2, Nikdo 2, Niko 2, Nikt 2, Nikto 2, Ninguém 2, Nobody: Erou de serviciu 2, Önemsiz Biri 2, Senki 2., Stam Ekhad 2, Нико 2, Никой 2, Ніхто 2, 殺神Nobody2, 無名弒2