Cast
Chemban Vinod Jose
Nadavaramban Peter
Manikandan R. Achari
Shankaran
Merin Jose Pottackal
Gillappi
Praveen T.J.
Jarvie Gillapi
R.J. Murugan
SI Sudarshanan Bairi
Praveen TJ
Jarvie Gillapi
Cast and Crew
Director
Ullas Chemban
Writer
Ullas Chemban, Vikil Venu
Composer
Manikandan Ayyappa
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 6 minutes
Production year
2024
World premiere
15 March 2024
Release date
|15 March 2024
|India
|
|UA
|21 March 2024
|UAE
|
|TBC
Budget
1,500,000 INR
Worldwide Gross
$75,528
Production
Chembosky Motion Pictures
Also known as
Anchakkallakokkan, Chapra Murder Case