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Poster of Anchakkallakokkan
8.1
Kinoafisha Films Anchakkallakokkan
8.1

Anchakkallakokkan

, 2024
Anchakkallakokkan
India / Drama, Thriller / 18+
Poster of Anchakkallakokkan
8.1

Cast

Lukman Lukku
Vasudevan
Chemban Vinod Jose
Nadavaramban Peter
Megha Thomas
Pathmini
Manikandan R. Achari
Shankaran
Senthil Krishna
Kolliyan
Sreejith Ravi
Chaapra
Merin Jose Pottackal
Gillappi
Merin Philip
Daisy
Praveen T.J.
Jarvie Gillapi
R.J. Murugan
SI Sudarshanan Bairi
Praveen TJ
Jarvie Gillapi
Director Ullas Chemban
Writer Ullas Chemban, Vikil Venu
Composer Manikandan Ayyappa
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2024
World premiere 15 March 2024
Release date
15 March 2024 India UA
21 March 2024 UAE TBC
Budget 1,500,000 INR
Worldwide Gross $75,528
Production Chembosky Motion Pictures
Also known as
Anchakkallakokkan, Chapra Murder Case

Film rating

8.1
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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