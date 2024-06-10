Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
No poster for this film
Kinoafisha Films Untitled Roger Federer Documentary

Untitled Roger Federer Documentary

Untitled Roger Federer Documentary 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

An intimate follow-along through the final 12 days of Roger Federer’s illustrious career.
Country Great Britain
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2024
Online premiere 13 June 2024
World premiere 10 June 2024
Release date
10 June 2024 Brazil 16
Worldwide Gross $635
Also known as
Federer: Twelve Final Days, Federer: Los últimos doce días, Federer: Doze Últimos Dias, Federer: Son on İki Gün, Federer: Zwölf letzte Tage, Les douze derniers jours de Federer, Федерер: Дванадцять останніх днів, Федерер: Последние двенадцать дней, フェデラー　最後の12日間, 費德勒：最後的十二天, 费德勒：最后的12天
Director
Asif Kapadia
Asif Kapadia
Cast and Crew

Film rating

7.8
Rate 14 votes
7.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more