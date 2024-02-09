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Poster of Anweshippin Kandethum
7.9
Kinoafisha Films Anweshippin Kandethum
7.9

Anweshippin Kandethum

, 2024
Anweshippin Kandethum
India / Drama, Thriller / 18+
Poster of Anweshippin Kandethum
7.9

Synopsis

A team of four expert policemen go through extreme trials and tribulations to find the killer of a young woman.

Cast

Tovino Thomas
Anand Narayanan
Siddique
[SP] CK Rajagopal
Indrans
Jaffer Idukki
Baburaj
Pramod Velliyanad
Const. KR Sukumaran
Alencier Ley Lopez
Nandu
HC Uthup
Vineeth Thattil David
Const. Chandrasenan
Rahul Rajagopal
Const. Kabeer Hassan
Azees Nedumangad
[CI] Simon Idikkula
Kottayam Nazeer
[DySP] Alex Mambara
Director Darwin Kuriakose
Writer Jinu Abraham
Composer Santhosh Narayanan
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 35 minutes
Production year 2024
Online premiere 7 March 2024
World premiere 9 February 2024
Release date
9 February 2024 India
9 February 2024 UAE TBC
Worldwide Gross $4,459,155
Production Theatre of Dreams, Yoodlee Films
Also known as
Anweshippin Kandethum, Otsige ja leidke, Quem Procura Acha, Seek and Ye Shall Find

Film rating

7.9
Rate 13 votes
7.4 IMDb
Updated 6 February 2024
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