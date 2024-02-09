Cast
Tovino Thomas
Anand Narayanan
Siddique
[SP] CK Rajagopal
Pramod Velliyanad
Const. KR Sukumaran
Vineeth Thattil David
Const. Chandrasenan
Rahul Rajagopal
Const. Kabeer Hassan
Azees Nedumangad
[CI] Simon Idikkula
Kottayam Nazeer
[DySP] Alex Mambara
Cast and Crew
Director
Darwin Kuriakose
Writer
Jinu Abraham
Composer
Santhosh Narayanan
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 35 minutes
Production year
2024
Online premiere
7 March 2024
World premiere
9 February 2024
Release date
|9 February 2024
|India
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|9 February 2024
|UAE
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|TBC
Worldwide Gross
$4,459,155
Production
Theatre of Dreams, Yoodlee Films
Also known as
Anweshippin Kandethum, Otsige ja leidke, Quem Procura Acha, Seek and Ye Shall Find