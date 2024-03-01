Cast
José Mota
Miguel Palacios
Agustín Jiménez
Marido de Janis
Sayago Ayuso
Recepcionista Hostal Rosario
Cecilia Solaguren
Madre Niño Flauta
Raúl Pérez
Señor Trajeado
Cast and Crew
Director
Sayago Aysi, Sayago Ayuso
Writer
Sayago Ayuso, Paco Mateo, Juan José Ramírez Mascaró
Composer
Miguel Fominaya, Paco Fominaya
Film details
Country
Spain
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2024
World premiere
1 March 2024
Release date
|8 March 2024
|Mexico
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|B-15
|1 March 2024
|Spain
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Budget
€2,200,000
Worldwide Gross
$294,398
Production
Amazon Prime Video, Comunidad de Madrid, Doc Land Films