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Poster of Por tus muertos
3.6
Kinoafisha Films Por tus muertos
3.6

Por tus muertos

, 2024
Por tus muertos
Spain / Comedy, Music / 18+
Poster of Por tus muertos
3.6

Synopsis

N/A

Cast

Jorge Sanz
Valentín Segura
José Mota
Miguel Palacios
Marta Belenguer
Janis
Carles Francino
Repollo
Emilio Linder
Ordúñez
Agustín Jiménez
Marido de Janis
Sayago Ayuso
Recepcionista Hostal Rosario
David Pavón
Pollo
Cecilia Solaguren
Madre Niño Flauta
Raúl Pérez
Señor Trajeado
Director Sayago Aysi, Sayago Ayuso
Writer Sayago Ayuso, Paco Mateo, Juan José Ramírez Mascaró
Composer Miguel Fominaya, Paco Fominaya
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2024
World premiere 1 March 2024
Release date
8 March 2024 Mexico B-15
1 March 2024 Spain
Budget €2,200,000
Worldwide Gross $294,398
Production Amazon Prime Video, Comunidad de Madrid, Doc Land Films
Also known as
Por tus muertos

Film rating

3.6
Rate 11 votes
3.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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