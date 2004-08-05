Cast
Angelika Niedetzky
Eva's Colleague
Johannes Thanheiser
Old Man in Hospital
Cast and Crew
Director
Götz Spielmann
Writer
Götz Spielmann
Composer
Walter W. Cikan, Marnix Veenenbos
Film details
Country
Austria
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2004
Online premiere
7 March 2006
World premiere
5 August 2004
Release date
|3 December 2004
|Austria
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|21 December 2005
|France
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|14 July 2005
|Germany
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|25 August 2005
|Greece
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|3 August 2006
|South Korea
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|18
Worldwide Gross
$64,910
Production
Lotus Film, TeamFilm Produktion, Filmfonds Wien
Also known as
Antares, Антарес, 3つの不倫, Antares: Μια σπουδή για τον έρωτα, 세 가지 사랑, 정사, 安塔芮丝, 情欲大厦