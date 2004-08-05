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Poster of Antares
6.1
Kinoafisha Films Antares
6.1

Antares

, 2004
Antares
Austria / Drama, Romantic / 18+
Poster of Antares
6.1

Synopsis

A deadly car crash sets off three parallel stories of women at crisis points, faltering behind the doors of the same, plain Vienna apartment block.

Cast

Hary Prinz
Hary Prinz
Alfred
Susanne Wuest
Susanne Wuest
Sonja
Martina Zinner
Nicole
Gen Seto
Andreas Kiendl
Alex
Petra Morzé
Eva
Andreas Patton
Tomasz
Dennis Cubic
Marco
Xenia Ferchner
Iris
Angelika Niedetzky
Eva's Colleague
Johannes Thanheiser
Old Man in Hospital
Director Götz Spielmann
Writer Götz Spielmann
Composer Walter W. Cikan, Marnix Veenenbos
Cast and Crew

Film details

Country Austria
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2004
Online premiere 7 March 2006
World premiere 5 August 2004
Release date
3 December 2004 Austria
21 December 2005 France
14 July 2005 Germany
25 August 2005 Greece
3 August 2006 South Korea 18
Worldwide Gross $64,910
Production Lotus Film, TeamFilm Produktion, Filmfonds Wien
Also known as
Antares, Антарес, 3つの不倫, Antares: Μια σπουδή για τον έρωτα, 세 가지 사랑, 정사, 安塔芮丝, 情欲大厦

Film rating

6.1
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Updated 27 December 2023
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