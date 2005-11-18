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Poster of Taj Mahal: An Eternal Love Story
5.1
Kinoafisha Films Taj Mahal: An Eternal Love Story
5.1

Taj Mahal: An Eternal Love Story

, 2005
Taj Mahal: An Eternal Love Story
India, Pakistan / Drama, History, Musical / 18+
Poster of Taj Mahal: An Eternal Love Story
5.1

Synopsis

The story of Shah Jahan...the love of his life...the life of his love...and his monument to love, the Taj Mahal.

Cast

Sonya Jehan
Mumtaz Mahal
Kabir Bedi
Shah Jahan - old
Arbaaz Khan
Aurangzeb
Pooja Batra
Noor Jahan
Manisha Koirala
Zulfi Sayed
Shah Jahan - young
Milind Gunaji
Vaquar Shaikh
Darashiko
Arbaaz Ali Khan
Emperor Jahangir
Negar Khan
Princess Kandahari
Shahid Khan
Asif Ali Khan
Director Akbar Khan
Writer Mohafiz Hyder, Akbar Khan, Fatima Meer, Rajeev Mirza
Composer Naushad, Uttam Singh
Cast and Crew

Film details

Country India / Pakistan
Runtime 2 hours 44 minutes
Production year 2005
World premiere 18 November 2005
Release date
18 November 2005 India
13 February 2026 Indonesia 17+
Worldwide Gross $41,726
Production Mashreq Communications Limited, Trilogy Entertainment Group
Also known as
Taj Mahal: An Eternal Love Story

Film rating

5.1
Rate 10 votes
4.8 IMDb
Updated 27 December 2023
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