Cast
Kabir Bedi
Shah Jahan - old
Zulfi Sayed
Shah Jahan - young
Arbaaz Ali Khan
Emperor Jahangir
Negar Khan
Princess Kandahari
Shahid Khan
Asif Ali Khan
Cast and Crew
Director
Akbar Khan
Writer
Mohafiz Hyder, Akbar Khan, Fatima Meer, Rajeev Mirza
Composer
Naushad, Uttam Singh
Film details
Country
India / Pakistan
Runtime
2 hours 44 minutes
Production year
2005
World premiere
18 November 2005
Release date
|18 November 2005
|India
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|13 February 2026
|Indonesia
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|17+
Worldwide Gross
$41,726
Production
Mashreq Communications Limited, Trilogy Entertainment Group
Also known as
Taj Mahal: An Eternal Love Story