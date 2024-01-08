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Piep*zyc Mickiewicza
6.4
Piep*zyc Mickiewicza
, 2024
Piep*zyc Mickiewicza
Poland / Drama / 18+
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Cast & Crew
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6.4
Synopsis
Jan Sienkiewicz, a writer and lecturer who was expelled from university, takes a job at a Warsaw high school. Under his care comes the school's famous class of rebellious and knowledge-resistant outcasts. IIB are students from hel...
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Cast
Dawid Ogrodnik
Jan Sienkiewicz
Krystian Embadora
Mietek
Ada Grodzka
Anita
Artur Gwizdak
Bolo
Aleksandra Izydorczyk
Roxy
Hugo Tarres
Dante
Wiktoria Koprowska
Nel
Igor Pawlowski
Cegla
Weronika Książkiewicz
Curator Irena
Weronika Ksiazkiewicz
Curator Irena
Aldona Jankowska
School Principal
Director
Sara Bustamante-Drozdek
Writer
Kacper Szymanski
Composer
Emilian Waluchowski
,
Piotr Zborowski
Cast and Crew
Film details
Country
Poland
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2024
Online premiere
3 April 2024
World premiere
8 January 2024
Release date
12 January 2024
Bulgaria
12 January 2024
Poland
15
12 January 2024
Tajikistan
12 January 2024
Uzbekistan
Worldwide Gross
$3,115,178
Production
Artrama, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej
Also known as
Piep*zyc Mickiewicza, Screw Mickiewicz, Piep*zyć Mickiewicza, Piep*zyć Mickiewicza, czyli najlepsze lata, Pieprzyć Mickiewicza, Piepxzyć Mickiewicza
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Film rating
6.4
Rate
14
votes
4.8
IMDb
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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