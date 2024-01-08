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Poster of Piep*zyc Mickiewicza
6.4
Kinoafisha Films Piep*zyc Mickiewicza
6.4

Piep*zyc Mickiewicza

, 2024
Piep*zyc Mickiewicza
Poland / Drama / 18+
Poster of Piep*zyc Mickiewicza
6.4

Synopsis

Jan Sienkiewicz, a writer and lecturer who was expelled from university, takes a job at a Warsaw high school. Under his care comes the school's famous class of rebellious and knowledge-resistant outcasts. IIB are students from hel...

Cast

Dawid Ogrodnik
Dawid Ogrodnik
Jan Sienkiewicz
Krystian Embadora
Mietek
Ada Grodzka
Anita
Artur Gwizdak
Bolo
Aleksandra Izydorczyk
Roxy
Hugo Tarres
Dante
Wiktoria Koprowska
Nel
Igor Pawlowski
Cegla
Weronika Książkiewicz
Curator Irena
Weronika Ksiazkiewicz
Curator Irena
Aldona Jankowska
School Principal
Director Sara Bustamante-Drozdek
Writer Kacper Szymanski
Composer Emilian Waluchowski, Piotr Zborowski
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2024
Online premiere 3 April 2024
World premiere 8 January 2024
Release date
12 January 2024 Bulgaria
12 January 2024 Poland 15
12 January 2024 Tajikistan
12 January 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $3,115,178
Production Artrama, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej
Also known as
Piep*zyc Mickiewicza, Screw Mickiewicz, Piep*zyć Mickiewicza, Piep*zyć Mickiewicza, czyli najlepsze lata, Pieprzyć Mickiewicza, Piepxzyć Mickiewicza

Film rating

6.4
Rate 14 votes
4.8 IMDb
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