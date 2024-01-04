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Poster of A Scottish Love Scheme
6.1
Kinoafisha Films A Scottish Love Scheme
6.1

A Scottish Love Scheme

, 2024
A Scottish Love Scheme
Canada, Great Britain / Romantic / 18+
Poster of A Scottish Love Scheme
6.1

Synopsis

Lily travels to Scotland with her mother and reconnects with Logan, a childhood family friend. Unbeknownst to Lily and Logan, their meddling mothers have come up with a plan to set them up.

Cast

Erica Durance
Lily Reese
Jo Cameron Brown
Cait Reese
Juliet Cadzow
Mairi Campbell
Bradley Connell
Finn Campbell
Jordan Young
Logan Campbell
Jack Stewart
Caleb Campbell
James Mackenzie
Rory Campbell
Kevin McMonagle
George Reese
Rodney Matthew
Cameron
Jonathan McGarrity
Phil DePaul
Director Heather Hawthorn Doyle
Writer Gina Azzi
Composer Michael Bruce
Cast and Crew

Film details

Country Canada / Great Britain
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2024
Online premiere 13 January 2024
World premiere 4 January 2024
Release date
4 January 2024 Sweden 7
Budget 1,000,000 GBP
Production Hallmark Media, BRB Pictures, Studio BRB
Also known as
A Scottish Love Scheme, Mission coup de foudre, Ritorno in Scozia, Škotska ljubavna šema, Škotski plan za ljubav, Un plan escocés para enamorarte, 苏格兰爱情计划

Film rating

6.1
Rate 11 votes
6.2 IMDb
Updated 9 July 2025
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