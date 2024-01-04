Cast
Jo Cameron Brown
Cait Reese
Juliet Cadzow
Mairi Campbell
Bradley Connell
Finn Campbell
Jordan Young
Logan Campbell
Jack Stewart
Caleb Campbell
James Mackenzie
Rory Campbell
Kevin McMonagle
George Reese
Jonathan McGarrity
Phil DePaul
Cast and Crew
Director
Heather Hawthorn Doyle
Writer
Gina Azzi
Composer
Michael Bruce
Film details
Country
Canada / Great Britain
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2024
Online premiere
13 January 2024
World premiere
4 January 2024
Budget
1,000,000 GBP
Production
Hallmark Media, BRB Pictures, Studio BRB
Also known as
A Scottish Love Scheme, Mission coup de foudre, Ritorno in Scozia, Škotska ljubavna šema, Škotski plan za ljubav, Un plan escocés para enamorarte, 苏格兰爱情计划