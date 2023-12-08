Menu
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 4.6
A Creature Was Stirring

A Creature Was Stirring

A Creature Was Stirring 18+
Synopsis

A nurse taking care of her daughter's mysterious affliction struggles to hide her secrets when uninvited strangers take shelter in her house during a lethal blizzard.
Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2023
Online premiere 12 December 2023
World premiere 8 December 2023
Release date
19 December 2024 Colombia
23 January 2025 Guatemala
20 March 2025 Mexico B-15
6 February 2025 Peru
Worldwide Gross $31,081
Production Skubalon, Paper Street Pictures
Also known as
A Creature Was Stirring, Criatura infernal, Good Luck, Nightingale, Una criatura infernal, Существо зашевелилось, 邪厄異變, 邪物萌动
Director
Damien LeVeck
Cast
Annalise Basso
Annalise Basso
Scout Taylor-Compton
Scout Taylor-Compton
Connor Paolo
Connor Paolo
Danielle Munday
Chrissy Metz
6.7
10 votes
4.6 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
