Cast
Lisa Horner
Eve Speigelman
David Eisner
Gabe Speigelman
Cast and Crew
Director
Peter DeLuise
Writer
Julie Sherman Wolfe
Composer
Mikel Hurwitz
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2022
Online premiere
14 November 2023
World premiere
18 December 2022
Production
Hallmark Channel, Inferno Pictures Inc.
Also known as
Hanukkah on Rye, Chanukka på rågbröd, Hanuka na raži, Hanuka z rženim kruhom, Hanukkah on Rye - Liebe auf Rezept, Ukusna Hanuka, Wesołych Swatów, Над пропастью в любви, Das Lichterfest der Liebe