Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hanukkah on Rye
7.3
Kinoafisha Films Hanukkah on Rye
7.3

Hanukkah on Rye

, 2022
Hanukkah on Rye
USA / Comedy, Drama, Family / 18+
Poster of Hanukkah on Rye
7.3

Synopsis

A matchmaker connects Molly and Jacob, but their new romance is put to the test when they realize that they are competing deli owners. Will a Hanukkah miracle keep them together?

Cast

Yael Grobglas
Yael Grobglas
Molly
Jeremy Jordan
Jeremy Jordan
Jacob
Linda Darlow
Ruth
Darren Martens
Frederick Allen
Paula Shaw
Esther
Lisa Horner
Eve Speigelman
Linda E. Smith
Liz Levy
David Eisner
Gabe Speigelman
Harry Nelken
Stan
Sam Rosenthal
Ed Levy
Lisa Loeb
Natalie
Director Peter DeLuise
Writer Julie Sherman Wolfe
Composer Mikel Hurwitz
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2022
Online premiere 14 November 2023
World premiere 18 December 2022
Production Hallmark Channel, Inferno Pictures Inc.
Also known as
Hanukkah on Rye, Chanukka på rågbröd, Hanuka na raži, Hanuka z rženim kruhom, Hanukkah on Rye - Liebe auf Rezept, Ukusna Hanuka, Wesołych Swatów, Над пропастью в любви, Das Lichterfest der Liebe

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 8 November 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Interstellar
Interstellar
2014, USA / Great Britain, Sci-Fi
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more