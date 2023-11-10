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Poster of Den første julen i Skomakergata
7.6
Kinoafisha Films Den første julen i Skomakergata
7.6

Den første julen i Skomakergata

, 2023
Den første julen i Skomakergata
Norway / Family / 18+
Poster of Den første julen i Skomakergata
7.6

Cast

Kåre Conradi
Kåre Conradi
Jens Petrus Andersen
Rebekka Nystabakk
Mathias Luppichini
Politimester Klinke
Iman Meskini
Kris Olsen
Blomsterhandler Rosengren
Kaya Ekerholt McCurley
Stine
Håkon Seip
Jørgen
Olav Waastad
Stasjonsmester Flagge
Jan Sælid
Bakemester Snipp
Lisa Tønne
Fru Frantzen
Lene Kongsvik Johansen
Tilla Hjul
Martin Lepperød
Postmannen
Director Mikal Hovland
Writer Maren Skolem
Composer Gaute Storaas
Cast and Crew

Film details

Country Norway
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2023
Online premiere 4 November 2024
World premiere 10 November 2023
Release date
8 December 2023 Bulgaria
4 November 2024 Denmark
24 November 2023 Estonia
7 November 2024 Germany 6
24 November 2023 Latvia U
1 December 2023 Lithuania
10 November 2023 Norway 6
8 December 2023 Poland
22 December 2023 Romania o.A.
8 December 2023 Tajikistan
29 February 2024 Ukraine
8 December 2023 Uzbekistan
Budget 35,000,000 NOK
Worldwide Gross $4,380,676
Production Nordisk Film Production AS
Also known as
Den første julen i Skomakergata, Christmas on Cobbler Street, Weihnachten in der Schustergasse, Az első igazi karácsony, Den första julen på Skomakargatan, Den første jul i Skomagergade, Esimesed jõulud, Il Natale di Stella, Kalėdos Batsiuvių gatvėje, La primera Navidad, Najpiękniejsze Święta, Pirmie Ziemassvētki, Диво на свята, Рождество в городе мастеров, کریسمس در خیابان کابلر, اولین کریسمس در اسکوماکِرگاتا

Film rating

7.6
Rate 11 votes
6.6 IMDb
Updated 5 February 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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