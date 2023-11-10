Den første julen i Skomakergata, Christmas on Cobbler Street, Weihnachten in der Schustergasse, Az első igazi karácsony, Den första julen på Skomakargatan, Den første jul i Skomagergade, Esimesed jõulud, Il Natale di Stella, Kalėdos Batsiuvių gatvėje, La primera Navidad, Najpiękniejsze Święta, Pirmie Ziemassvētki, Диво на свята, Рождество в городе мастеров, کریسمس در خیابان کابلر, اولین کریسمس در اسکوماکِرگاتا
Film rating
7.6
Rate11 votes
6.6IMDb
Updated 5 February 2025
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