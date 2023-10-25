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Poster of Burning Betrayal
4.1
Burning Betrayal - Trailer
Kinoafisha Films Burning Betrayal
4.1

Burning Betrayal

, 2023
O lado bom de ser traída
Brazil / Drama, Detective, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Burning Betrayal
4.1
Burning Betrayal - Trailer
Burning Betrayal  Trailer

Synopsis

Babi discovers a betrayal by her long-term partner and decides to embark on a new adventure in life. On this journey, she meets judge Marco and they begin to live a story permeated by a lot of sexual tension.

Cast

Giovanna Lancellotti
Bárbara 'Babi' Vieira
Bruno Montaleone
Thiago Farias
Leandro Lima
Marco Ladeia
Louise D'Tuani
Paula Góes Mesquita
Camilla de Lucas
Patrícia 'Patty' Alencar Rochetty
Micael Borges
Caio Siqueira
Drayson Menezzes
Alexandre
Thadeu Matos
Júnior
Reynaldo Machado
Rodrigo
Aguida Aguiar
Convidado Despedida
Director Diego Freitas
Writer Sue Hecker, Davi Kolb, Camila Raffanti
Composer Ed Côrtes
Cast and Crew

Film details

Country Brazil
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2023
Online premiere 25 October 2023
World premiere 25 October 2023
Production Glaz Entertainment, Glaz Entretenimento
Also known as
O Lado Bom de ser Traída, Burning Betrayal, El lado dulce de la traición, Au plaisir de se faire trahir, Die Vorteile des Betrogenwerdens, Fordele ved bedrag, I vantaggi del tradimento, İyi ki Aldatılmışım!, Otrohetens fördelar, Utroskapens fordeler, Végzetes árulás, Zdrada to nie problem, Жагуча зрада, Плюсы обмана, 叛我更幸福, 我被叛我驕傲, 甘美なる裏切り, בגידה שורפת, יתרונות הבגידה

Film rating

4.1
Rate 14 votes
4.2 IMDb

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Burning Betrayal - Trailer
Burning Betrayal Trailer
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