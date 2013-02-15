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Poster of Casper and Emma - Best Friends
6.0
Kinoafisha Films Casper and Emma - Best Friends
6.0

Casper and Emma - Best Friends

, 2013
Karsten og Petra blir bestevenner
Norway / Family / 18+
Poster of Casper and Emma - Best Friends
6.0

Synopsis

Casper dreads to start at a new daycare, but when he arrives he meets Emma who has a stuffed animal that can come to life. From that day Casper and Emma are best friends.

Cast

Elias Søvold-Simonsen
Karsten
Nora Amundsen
Petra
Thorbjørn Harr
Thorbjørn Harr
Løveungen
Hilde Louise Asbjørnsen
Frøken Kanin
Arne Lindtner Næss
Janne Formoe
Janne Formoe
Maria
Ivar Nørve
Morfar
Hilde Lyrån
Hilde
Markus Tønseth
Harald
Anna Celine Bredal
Siri
Caren Remøy
Sigrid
Director Arne Lindtner Næss
Writer Tor Åge Bringsværd, Line Fougner Christensen
Composer Lars Kilevold
Cast and Crew

Film details

Country Norway
Runtime 1 hour 14 minutes
Production year 2013
World premiere 15 February 2013
Release date
15 February 2013 Norway A
Worldwide Gross $2,283,582
Production Proton Cinema, Cinenord, Umbrella
Also known as
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Film rating

6.0
Rate 10 votes
6 IMDb
Updated 3 October 2023
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